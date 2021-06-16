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Работодатели в России рассказали об отношении к нескольким образованиям соискателя
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Работодатели в России рассказали об отношении к нескольким образованиям соискателя

Илья Ашуров

Общество

Почти 80 процентов российских работодателей оценивает наличие нескольких высших образований у соискателя негативно. Этот фактор воспринимается ими, как признак непостоянства. Об этом свидетельствуют данные исследования Института прогрессивного образования.

В исследовании, которое проводилось в мае этого года, принимали участие представители 1542 компаний из 78 регионов России. Согласно его результатам, только 18 процентов нанимателей рассматривают наличие более одного диплома, как конкурентное преимущество. В свою очередь большая часть работодателей воспринимает этот фактор отрицательно.

— 76 процентов опрошенных работодателей признались, что рассматривают множество дипломов «скорее как негативный фактор», свидетельствующий о том, что кандидат не может определиться с жизненной стратегией и будет постоянно менять сферу деятельности, — говорится в исследовании.

При этом диплом о высшем образовании чаще требуется в традиционных сферах: медицина, юриспруденция, наука, госслужба и другие. В креативных профессиях, например, в PR, маркетинге, фотографии, SMM, работодатель реже обращает внимание на наличие диплома.

Кроме того, 74 процента работодателей полагают, что краткосрочные курсы и тренинги более эффективны, чем второе высшее образование. Однако директор Института прогрессивного образования Анна Маркс считает, что курсы — это «конкурентное дополнение», а не замена высшему образованию, сообщает РИА Новости.

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