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Суд арестовал директора АЗС в Новосибирске, где произошел крупный пожар
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Суд арестовал директора АЗС в Новосибирске, где произошел крупный пожар

Илья Ашуров

Происшествия

Центральный районный суд Новосибирска арестовал директора автозаправочной станции, на которой произошел пожар, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом в среду, 16 июня, сообщила пресс-служба суда.

Согласно постановлению суда, директора АЗС заключат под стражу на два месяца — с 16 июня по 14 августа 2021 года.

Напомним, днем 14 июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась автозаправочная станция, где стали взрываться резервуары с топливом. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газовоза, который не заземлили при сливе газа. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Его удалось потушить вечером того же дня.

По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным регионального Минздрава, всего в результате инцидента пострадали 35 человек. На данный момент в больнице находится 17 человек. Из них семь — в стабильно тяжелом состоянии.

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