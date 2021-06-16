Фото: roscongress / Евгений Реутов

В преддверии сентябрьских выборов в Государственную думу РФ мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предвыборной программе партии «Единая Россия». Об этом в среду, 16 июня, глава города написал в своем блоге.

По словам мэра, добиться успеха можно только сообща в «созидательном труде». В Москве эта установка реализуется совместно с партией «Единая Россия». В программе партии учитываются интересы каждого жителя столицы. В ней затрагиваются вопросы социальной защиты, образования, творчества, труда и жилья. Важное место в жизни города занимают безопасность, экология, здравоохранение, комфорт граждан.

— В программе «Единой России» нет нереальных планов и неисполнимых обещаний. Все можно сделать. Но само по себе ничего не произойдет. Предстоит большая работа, в которой мы будем опираться на многолетний опыт и профессиональную надежную команду, — написал мэр.

Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва пройдут в единый день голосования — 19 сентября 2021 года.