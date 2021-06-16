Москвичку обманули на три миллиона рублей под предлогом заработка на бирже

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Жительница столицы обратилась в полицию после того, как лишилась более трех миллионов рублей, доверив деньги для участия в биржевых торгах. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 16 июня.

Женщина попросила сотрудников полиции принять меры в отношении неустановленного лица, которое, войдя в доверие, получило от нее 44 220 долларов США (более 3,1 миллиона рублей — прим. «ВМ») под предлогом участия в биржевых торгах.

По данному факту правоохранители проводят проверку.