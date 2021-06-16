Бесхозная граната для пейнтбола вызвала переполох в центре Москвы

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Россия, Москва, Шелепихинский тупик, 19с2 Карта всех событий

Похожий на гранату предмет обнаружили рабочие при проведении строительных работ в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 16 июня.

Ранним утром во вторник, 15 июня, в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете, напоминающем гранату, который обнаружили в районе дома 19 в Шелепихинском тупике при проведении строительных работ. На место происшествия прибыли полицейские и саперная группа, которые выяснили, что находкой является часть корпуса пейнтбольной пластиковой гранаты, не содержащей взрывчатых веществ.

По данному факту правоохранители проводят проверку.