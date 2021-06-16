Два раунда и расширенный состав: что известно о встрече Путина и Байдена

Фото: Коллаж: Администрация президента РФ / Whitehouse

В Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня пройдут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году. Все, что нужно знать о предстоящей встрече, собрано в материале «Вечерней Москвы».

Начало саммита запланировано на 14:00 по московскому времени. Перед встречей состоится фотоссесия с принимающей стороной — президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Далее, согласно программе, в 14:35 пройдет встреча Путина и Байдена с участием министров иностранных дел двух стран — Сергеем Лавровым и Энтони Бликеном. После чего пройдут два раунда переговоров в расширенном составе с перерывами на кофе.

В расширенном формате с российской стороны будут участвовать также заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, начальник генерального штаба Валерий Герасимов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На саммите будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, вопросах стратегической стабильности, борьбы с пандемией, климата. Кроме того, будут затронуты проблемы региональных конфликтов на Украине, в Сирии, Ливии, Афганистане и Карабахе.

Также будет затронут вопрос дипломатической собственности и возможность вступления Украины в НАТО.

Предполагается, что саммит продлится 4–5 часов. Однако Песков заявил, что время переговоров президентов никто не ограничивает. При взаимном желании главы государств смогут поговорить наедине.