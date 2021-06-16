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Бельгия ввела европейские COVID-сертификаты в тестовом режиме
Фото: Рixabay

Бельгия ввела европейские COVID-сертификаты в тестовом режиме

Полина Долганова

Общество

Бельгия в тестовом режиме ввела европейские «зеленые цифровые пропуска» — COVID-сертификаты. Об этом в среду, 16 июня, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Сертификаты позволяют европейцам путешествовать внутри ЕС без дополнительных тестов на коронавирус и карантинных мер.

— В понедельник Европарламент и Совет ЕС подписали документы о европейском цифровом COVID-сертификате, — сказала фон дер Ляйен.

Документы вступают в силу с 1 июля 2021 года, однако страны Евросоюза могут по собственному желанию ввести сертификаты раньше. Так, Бельгия приняла соответствующее решение в среду, 16 июня.

По словам главы ЕК, сертификат может быть в предварительном режиме использован на территории 15 стран Евросоюза, однако с 1 июля это количество увеличится до 27, пишет ТАСС.

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