Бывшие арендаторы столичной квартиры обокрали нового жильца на 115 тысяч рублей

Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Россия, Москва, 4-я Тверская-Ямская улица, 25 Карта всех событий

Женщина сняла квартиру в центре столицы и стала жертвой ограбления. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме 25 на 4-й Тверской-Ямской улице. Женщина сняла квартиру в указанном доме, после чего приехала в нее со своими вещами, столкнувшись с прошлыми арендаторами —женщиной с ребенком. Девушка не стала их торопить: она оставила свои веще в квартире и поехала по делам.

Вернувшись — она обнаружила, что из квартиры ушли предыдущие арендаторы, а вместе с ними и некоторые ее вещи. В частности, у потерпевшей похитили два ноутбука. Общий материальный ущерб составил 115 тысяч рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.