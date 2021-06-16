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Дептранс сообщил о снижении пассажиропотока в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дептранс сообщил о снижении пассажиропотока в столице

Анастасия Колоскова

Город

Пассажиропоток в транспорте Москвы заметно снизился с начала длинных выходных, объявленных в столице с 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в среду, 16 июня.

— Вчера (15 июня — прим. «ВМ») пассажиров стало на 11-12 процентов меньше: в метро — 12 процентов (минус 815 тысяч поездок); в наземном транспорте — 11 процентов ( минус 267 тысяч поездок); на МЦД — 10,8 процента (минус 61 тысячу поездок), — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В департаменте напомнили о необходимости использовать в транспорте маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, отмечается, что за последние две недели использование санитайзеров увеличилось на 13,6 процента.

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