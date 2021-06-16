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Департамент здравоохранения назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Департамент здравоохранения назвал ситуацию с COVID-19 в Москве напряженной

Анастасия Колоскова

Город

Ситуация с коронавирусом в столице продолжает оставаться напряженной. Об этом в среду, 16 июня, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, эпидемиологи уверены в том, что настоящий всплеск заболеваемости COVID-19 обусловлен отказом жителей носить средства индивидуальной защиты.

Тяжельников призвал жителей столицы надевать маски и перчатки в общественных местах, сообщает Интерфакс.

Напомним, в столице в июне на 80 процентов выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Суточные пики достигли показателей декабря прошлого года. В связи с этим в Москве ввели ряд ограничений, объявлены длинные выходные.

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