В России выявили 13 397 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявили 13 397 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах страны. Более 14 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции. Об этом в среду, 16 июня, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также было зафиксировано 396 летальных исходов. За последние 24 часа полностью выздоровели 10 256 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству заболевших. За сутки в столице подтвердилось 5782 случая заболевания. В Московской области выявили 1187 случаев инфекции, в Санкт-Петербурге — 927.