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Мужчина инсценировал ограбление ради 9 миллионов рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мужчина инсценировал ограбление ради 9 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
6-я Радиальная улица, Москва, Россия Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который заявил, что у него похитили девять миллионов. Об этом в среду, 16 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел в понедельник, 14 июня. В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что ехал на личном автомобиле по 6-й Радиальной улице в сторону Шереметьевской. Когда он остановился на светофоре, к нему в машину якобы сели трое неизвестных и, угрожая пистолетом, забрали из багажника пакет с девятью миллионами рублей.

Однако позже выяснилось, что мужчина сам решил похитить указанную сумму. Оказалось, что эти деньги ему доверили перевезти. Тогда он придумал план и украл деньги, а чтобы выйти сухим из воды, заявил в полицию о нападении.

В отношении лжезаявителя возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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