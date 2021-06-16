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Более 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 1,8 миллиона человек привились от коронавируса в Москве

Полина Долганова

Город

Более 1,8 миллиона человек привились в Москве от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 16 июня, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, правительство обязано сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию, так как по статистике заболеваемости Москва уже находится на уровне прошлогодних пиков.

Собянин добавил, что необходимая информационная система, которая позволит контролировать процесс достижения нужных показателей вакцинации, будет создана до 1 июля.

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