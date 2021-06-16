Эксперт объяснила, почему выпускное платье нужно выбирать у дизайнеров

Фото: «Вечерняя Москва»

Российский дизайнер, эксперт моды и создатель бренда женской одежды Алеся Князева рассказала, как правильно подойти к выбору выпускного наряда.

Эксперт уверена, что время подготовки к школьному вечеру является идеальным моментом для того, чтобы познакомиться с модой, потому что девушки посещают большое количество разных магазинов в поисках своего особенного платья.

— Лично я считаю, что городом моды номер один является Санкт-Петербург. Потому что здесь большое количество дизайнеров, представляющих немыслимое количество направлений: от классики до безумного андеграунда, — пояснила эксперт.

В городе на Неве насчитывается свыше двух тысяч дизайнеров, которые работают в разных стилях. Причем покупка брендового наряда перестала быть прерогативой только богатых людей.

— Важно понимать, что выпускной — это такой день, когда девушка-выпускница должна быть индивидуальна, — подчеркнула Алеся Князева.

По ее мнению, у представительниц прекрасного пола есть отличная возможность не только подобрать уникальное и красивое платье, но и найти для себя дизайнера, отмечает ФАН.