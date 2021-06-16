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Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на станции «Мичуринский проспект» БКЛ
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев рассказал о ходе работ на станции «Мичуринский проспект» БКЛ

Анастасия Колоскова

Город

Строители продолжают отделочные работы в пассажирской зоне станции «Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В ближайшее время здесь начнут монтировать декоративные панели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На «Мичуринском проспекте» Большого кольца строители продолжают отделку пассажирской зоны платформы. Монтаж подсистем под декоративные панели на путевых стенах находится на финальной стадии — их установка начнется до конца месяца, — рассказал Бочкарев.

По его словам, в настоящий момент рабочие облицовывают стены саянским мрамором в эскалаторной зоне.

Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в обоих вестибюлях станции уже установили эскалаторное оборудование и ведутся работы по его окончательному монтажу. Также он добавил, что отделочные работы идут в служебных помещениях станции, готовность которых оценивается в 54 процента. Кроме того, продолжаются монолитные работы по устройству пешеходного перехода через улицу Удальцова и пересадки на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии, отметил руководитель холдинга.

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