Путин прилетел в Женеву на саммит с Джо Байденом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Видео с приземляющимся самолетом с главой РФ на борту появилось в Сети.

На виллу Ла Гранж также приехал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Журналисты попытались задать ему вопросы касательно предстоящего саммита, однако политик на них не ответил.

Напомним, переговоры американского президента с российским лидером пройдут в Женеве в среду, 16 июня. Путин заявлял, что планирует обсудить с Байденом вопросы стратегической стабильности и разоружения. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в 2018 году.