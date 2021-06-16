Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Вирусолог объяснил, как россиянам подготовиться к прививке от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вирусолог объяснил, как россиянам подготовиться к прививке от коронавируса

Елена Фролова

Общество

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам несколько советов, как подготовиться к прививке от коронавирусной инфекции. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что вакцинацию лучше проходить до начала осенне-зимнего сезона. Эти рекомендации прокомментировал российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

— Летом мы, как правило, находимся в самой лучшей форме, иммунитет у людей достаточно высокий. В теплый сезон фиксируется меньше случаев простудных заболеваний, которые могли бы заставить отложить вакцинацию, — пояснил эксперт.

По его мнению, укол от COVID-19, сделанный за три летних месяца, станет не просто защитой от новой инфекции. Он поможет организму лучше подготовиться к затяжному зимнему холоду, когда вокруг «гуляют» ОРВИ и грипп, отмечает ФАН. Как подчеркнул Алексей Аграновский, вакцинация является безопасным мероприятием, которое не требует особенной подготовки. Сдавать анализы и посещать терапевта нужно лишь в том случае, если есть потенциальные противопоказания. Важно, что перед прививкой врач должен осмотреть пациента, чтобы исключить все возможные острые заболевания.

Тем временем в столице до 20 июня объявлена нерабочая неделя в целях профилактики коронавирусной инфекции. Особые требования к посещениям введены в ЗАГСах и центрах «Мои документы». Например, вакцинированным людям разрешено пользоваться услугами без записи, а не привитым — нужно заранее записаться на встречу по телефону или оставить заявку.

По предварительной записи будут работать и столичные ЗАГСы. Записаться на прием можно по телефону Единой справочной службы Москвы либо оставить заявление с помощью Единого портала госуслуг.

Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков уверен, что данные ограничения пока являются тестовыми. В этом, по его словам, есть определенная логика с точки зрения побуждения граждан к вакцинации. Он также рассказал, что подобные меры запускали в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает «Царьград».

Читайте также:
ограничительные мерыкоронавирусвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Все мнения
О проекте