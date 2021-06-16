Вирусолог объяснил, как россиянам подготовиться к прививке от коронавируса

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам несколько советов, как подготовиться к прививке от коронавирусной инфекции. При этом в надзорном ведомстве подчеркнули, что вакцинацию лучше проходить до начала осенне-зимнего сезона. Эти рекомендации прокомментировал российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

— Летом мы, как правило, находимся в самой лучшей форме, иммунитет у людей достаточно высокий. В теплый сезон фиксируется меньше случаев простудных заболеваний, которые могли бы заставить отложить вакцинацию, — пояснил эксперт.

По его мнению, укол от COVID-19, сделанный за три летних месяца, станет не просто защитой от новой инфекции. Он поможет организму лучше подготовиться к затяжному зимнему холоду, когда вокруг «гуляют» ОРВИ и грипп, отмечает ФАН. Как подчеркнул Алексей Аграновский, вакцинация является безопасным мероприятием, которое не требует особенной подготовки. Сдавать анализы и посещать терапевта нужно лишь в том случае, если есть потенциальные противопоказания. Важно, что перед прививкой врач должен осмотреть пациента, чтобы исключить все возможные острые заболевания.

Тем временем в столице до 20 июня объявлена нерабочая неделя в целях профилактики коронавирусной инфекции. Особые требования к посещениям введены в ЗАГСах и центрах «Мои документы». Например, вакцинированным людям разрешено пользоваться услугами без записи, а не привитым — нужно заранее записаться на встречу по телефону или оставить заявку.

По предварительной записи будут работать и столичные ЗАГСы. Записаться на прием можно по телефону Единой справочной службы Москвы либо оставить заявление с помощью Единого портала госуслуг.

Эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, иммунолог Николай Крючков уверен, что данные ограничения пока являются тестовыми. В этом, по его словам, есть определенная логика с точки зрения побуждения граждан к вакцинации. Он также рассказал, что подобные меры запускали в Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает «Царьград».