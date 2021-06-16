Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 3381 пациента за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 3381 пациента за последние сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду, 16 июня.

За последние 24 часа в столице выявили 5782 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1778 человек, 75 пациентов с коронавирусом скончались. В настоящее время на ИВЛ находится 481 человек, уточнили в сообщении.

Фото: Оперштаб

Всего за время пандемии в Москве от коронавируса вылечились 1 253 894 человека.