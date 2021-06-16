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Адвокат рассказал, кто и как будет наказывать москвичей за отказ от вакцинации
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Адвокат рассказал, кто и как будет наказывать москвичей за отказ от вакцинации

Юлия Евграфова

Общество

В постановлении главного санитарного врача Москвы, предписывающего вакцинировать от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг, не указана мера наказания за отказ от прививки. Скорее всего, ее будет определять работодатель, сказала в беседе с «Вечерней Москвой» адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова.

— Не прописывается в документе, что грозит за отказ от вакцинации. Каждый работодатель, наверное, будет сам на ходу что-то придумывать. Но, я думаю, ничего хорошего не ждет тех, кто будет отказываться. Скорее всего, введут какие-то финансовые ограничения, может, лишение премий, финансовое давление, что страшно для россиян. Это незаконно. Я думаю, что люди должны это оспаривать. Бедные работодатели, им сейчас нужно будет как-то рапортовать о том, что у них какое-то количество работников привились, а какое-то — нет. И опять начнется раздор на предприятиях, — сказала собеседница «ВМ».

Напомним, ранее стало известно о новом постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Документом предписано провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг. Речь, в частности, идет о сотрудниках общепита, торговли, услуг, транспорта, МФЦ, ЖКХ, культуры и образования.

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