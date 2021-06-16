Ограничительные меры продлили в Подмосковье до 20 июля

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Действие ограничительных мер, которые были введены в Московской области в целях профилактики распространения коронавируса, продлили до 20 июля. Постановление об этом подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Документ регламентирует временный запрет на проведение массовых мероприятий с очным присутствием более 50 человек. Подобные встречи можно проводить только при полном соблюдении мер социальной дистанции. Вход на такие мероприятия должен быть организован по билетам, в которых должно быть указано место. Количество зрителей может быть увеличено на 20 процентов, если они прошли вакцинацию и могут предоставить соответствующий сертификат, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в Московской области введена обязательная вакцинация для работников сфер услуг и торговли.