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«Надеемся на победу»: Лера Кудрявцева пожелала удачи сборной России по футболу
Фото: instagram/leratv

«Надеемся на победу»: Лера Кудрявцева пожелала удачи сборной России по футболу

Елена Фролова

Спорт

Удачи сборной России по футболу накануне матча Евро-2020 с национальной командой Финляндии пожелала теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева. Игра состоится в Санкт-Петербурге 16 июня.

— Все мы очень надеемся на победу. Будем болеть за наших ребят. Удачи! — сказала Лера Кудрявцева.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня. Первый матч Россия провела с Бельгией. Эта игра завершилась победой бельгийцев со счетом 3:0. Тем временем, кот-оракул Ахилл накануне встречи российских футболистов с финнами предсказал победу россиянам, отмечает News.ru.

Кот Ахилл стал одним из главных предсказателей на чемпионате Европы по футболу. Свои прогнозы он дает в Государственном Эрмитаже. Например, в прошлый раз он безошибочно «увидел» победителя в матче между Россией и Бельгией.

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