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Жителя Подмосковья обвинили по делу о ДТП, в котором погибли два человека
Фото: Вечерняя Москва

Жителя Подмосковья обвинили по делу о ДТП, в котором погибли два человека

Анастасия Волоснова

Происшествия

Прокуратура выдвинула утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Подмосковья по уголовному делу об в аварии, в результате которой погибли два человека. Об этом рассказала руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева в среду, 16 июня.

По данным следствия, обвиняемый сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 1 января 2021 года. Водитель выехал на встречную полосу трассы А-108 в городском округе Серпухов, где столкнулся со спецтехникой и совершил наезд на людей.

В результате аварии на месте скончался фельдшер скорой помощи. Спустя неделю после инцидента в больнице от полученных травм умер инспектор ДПС. При столкновении также пострадали два сотрудника аварийно-спасательной службы.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направили в Серпуховской городской суд для рассмотрения по существу.

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