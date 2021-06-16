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Суд рассмотрит дело о разбое и вымогательстве более 45 миллионов рублей в Подмосковье
Фото: Pixabay / Arek Socha

Суд рассмотрит дело о разбое и вымогательстве более 45 миллионов рублей в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Одинцовский городской суд рассмотрит по существу уголовное дело о разбое и вымогательстве более 45 миллионов рублей в Подмосковье. Об этом рассказала руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева в среду, 16 июня.

В отношении двух граждан по данному делу утвердили обвинительное заключение.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2020 года в Одинцовском городском округе. Злоумышленники начали угрожать мужчине в одном из офисных помещений. Обвиняемые заставили потерпевшего подписать три расписки о передаче имущества и денег на сумму более 45 миллионов рублей.

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