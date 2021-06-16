Занятия для пенсионеров по борьбе с преступниками пройдут в Москве

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В первых числах июля на юге столицы стартует проект «Стоп опасность», в рамках которого пожилых москвичей научат противостоять преступникам, целенаправленно выбирающим в жертвы людей старшего возраста. Специальные занятия для граждан преклонного возраста поддержала член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. Ранее она выступила с предложением сделать совершение преступления против пенсионеров отягчающим обстоятельством в уголовном законодательстве.

Идею правозащитницы обезопасить стариков реализует партия «Единая Россия». Мошенничество, угрозы, вымогательство — как не попасться на удочку злоумышленника, сохранить свое здоровье, средства, а может быть, и жизнь? На эти вопросы пенсионеров ответят опытные наставники. Проработать новые навыки и усвоить информацию помогут волонтеры партии. С ними пожилые люди будут проводить практические занятия, которые помогут им сориентироваться в реальной жизни, если возникнет угроза.

— В силу своей незащищенность, доброты, неспособности дать отпор пожилые люди часто становятся жертвами вымогателей, мошенников и воров. Наш долг — защитить наших пап, мам, дедушек и бабушек от насилия и научить их необходимым способам самозащиты, поэтому вместе с партией «Единая Россия» мы находим проект «Стоп опасность» весьма значимым. Уверена, проект поддержат многие москвичи, потому что ни один сын, ни одна дочь не могут спать спокойно, понимая, что их родители в любой момент могут стать жертвами преступлений, — сказала Светлана Разворотнева

По ее словам, уроки в «Школе пенсионеров» необходимо распространить на всю Москву. На данном этапе формируется программа, осуществляется подбор коучей и волонтеров. В целях соблюдения всех необходимых норм безопасности от COVID-19, проект запускается в онлайн-версии.