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Москва в 2020 году экспортировала спортивный инвентарь в 49 стран
Спорт дома / Фото: Анна Быкова

Москва в 2020 году экспортировала спортивный инвентарь в 49 стран

Иван Юминов

Город

Москва в 2020 году экспортировала спортивные товары на сумму 17,06 миллиона долларов, что составило треть всероссийского экспорта данной продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 16 июня.

— Экспорт снарядов и инвентаря для спортивных игр и занятий физкультурой на открытом воздухе составляет 33,5 процента от всего объема поставок, это порядка 5,72 миллиона долларов. Также среди лидеров по экспорту — инвентарь для физических упражнений, рост составил почти 31 процент, и тренажеры с настраиваемым механизмом отягощения, экспорт которых вырос на 8,5 процента, — рассказал заммэра.

Главными импортерами столичных товаров, по данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», стали Казахстан, США и Белоруссия. Также столица впервые поставила спортинвентарь в Тайвань, сумма сделок составила 25,58 тысячи долларов.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, в 2021 году отмечается рост объема поставок за рубеж товаров для занятий спортом вне залов. По итогам первого квартала этого года общий экспорт составил 3,96 миллиона долларов.

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