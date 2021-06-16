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Вирусолог назвал обоснованными опасения перед индийским штаммом COVID-19
Фото: pixabay.com

Вирусолог назвал обоснованными опасения перед индийским штаммом COVID-19

Елена Фролова

Общество

Какими особенностями и опасностями обладает индийский штамм COVID-19, рассказал директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, данный вирус действительно зафиксирован на территории Российской Федерации. Он пояснил, что опасения по поводу этого заболевания имеют свои основания, так как «индийский» коронавирус может вызывать более выраженные проявления заболевания с нетипичными симптомами.

— Заражение этим штаммом может привести значительно тяжелым формам заболевания. Помимо этого, доля индийского штамма не является превалирующей, — подчеркнул вирусолог.

При этом он рассказал, что наиболее опасными особенностями данного вида коронавирусной инфекции можно назвать высокую способность ускользать от иммунного ответа и снижать степень эффективности вакцинации, отмечает «Радио 1».

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