Торговый центр с витражным остеклением построят на востоке Москвы
Торговый центр с витражным остеклением появится на востоке столицы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 16 июня.
— Витражное остекление задает вертикальный ритм, который разбивается наклонными геометричными вставками из панелей четырех цветов. Благодаря перфорации части панелей у здания в целом сформировался современный образ, который отлично дополнит городскую среду в этом районе, — рассказал Кузнецов.
Площадь трехэтажного здания на 3-й Парковой улице, владение 57, составит около девяти тысяч квадратных метров. На последнем этаже планируется разместить школу танцев или фитнес-зал.
Рядом с центром появятся парковка и газоны, а близлежащая территория будет благоустроена.