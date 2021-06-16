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Названы условия, при которых сборная Россия попадет в плей-офф
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Названы условия, при которых сборная Россия попадет в плей-офф

Елена Фролова

Спорт

Матч сборной России по футболу с командой из Финляндии стартовал в Санкт-Петербурге 16 июня. Подопечным Станислава Черчесова предстоит непростая игра.

Напомним, что 11 июня российские футболисты провели свой первый матч в рамках Евро-2020. В результате этой встречи они уступили бельгийцам со счетом 0:3.

Эксперты пояснили, что будет, если Россия уступит сборной Финляндии. Согласно регламенту, в плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место в группах. Помимо этого, места в эту стадию забронированы для четырех из шести лучших команд, что окажутся на третьих строчках.

В группе В после первого тура места распределились так: Бельгия — три очка, Дания и Россия — по ноль очков. Если предположить проигрыш россиян в игре с финнами, необходимо будет надеяться на то, что Дания уступит Бельгии. При таком исходе места в группе В расположатся так: Бельгия— шесть баллов, Финляндия — шесть баллов, Дания и Россия — по ноль баллов. Первые две попадут в плей-офф. При этом и для последних двух есть шансы прорваться в следующую стадию Евро-2020.

Таким образом, сборной России нужно будет обыграть датчан в последнем туре. Желательно сделать это с большим разрывом, отмечает Newinform.

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