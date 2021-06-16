В Кузьминках приступают к демонтажу систем наружного теплоснабжения

Фото: Александр Чикин

Подготовка к демонтажу систем наружного теплоснабжения (байпасов) началась в столичном районе Кузьминки после вмешательства депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого.

Во дворы уже заехала спецтехника. В ближайшее время трубы демонтируют, а затем перенесут под землю.

Проблема беспокоила жителей района не первый год. Временные трубы установили во дворах многоэтажек еще при их строительстве, чтобы быстро заселить жителей. Их должны были спрятать под землю, но сроки все время переносились.

Байпасы продолжили портить внешний вид благоустроенных дворовых территорий, а также пугать молодых родителей: малыши и подростки часто играют на этих конструкциях. Кроме того, много проблем создавали трубы для мам с колясками и пожилых людей.

Инициативная группа района Кузьминки обращалась в разные инстанции с просьбой убрать коммуникации из дворов, однако должной реакции не получала. Тогда активисты решили собрать подписи и передать их Петру Толстому. После обращения к парламентарию появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки.

— Нельзя отмахиваться от проблем, которые беспокоят людей. Ситуация ясна, будем принимать меры, — заявлял депутат.

Всего на территории Москвы находится более 100 байпасов. В Кузьминках их осталось 10. Общая протяженность таких труб в районе составляет 1,5 километра.