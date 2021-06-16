«Наглое» похищение телефона из рук продавца в столичном магазине попало на видео

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Мужчина украл из салона сотовой связи на Варшавском шоссе телефон за 80 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮАО в среду, 16 июня.

Установлено, что мужчина зашел в салон сотовой связи и попросил показать дорогостоящий смартфон. На видео можно увидеть, как мужчина вырывает коробку из рук продавца-консультанта и тут же выбегает из магазина.

Видео: МВД

Позже полиция разыскала и задержала 23-летнего подозреваемого.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время специалисты проверяют причастность подозреваемого к другим противоправным действиям.