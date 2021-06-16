«Наглое» похищение телефона из рук продавца в столичном магазине попало на видео
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий
Мужчина украл из салона сотовой связи на Варшавском шоссе телефон за 80 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮАО в среду, 16 июня.
Установлено, что мужчина зашел в салон сотовой связи и попросил показать дорогостоящий смартфон. На видео можно увидеть, как мужчина вырывает коробку из рук продавца-консультанта и тут же выбегает из магазина.
Позже полиция разыскала и задержала 23-летнего подозреваемого.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время специалисты проверяют причастность подозреваемого к другим противоправным действиям.
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