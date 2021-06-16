«Срыв идет по нарастающей»: физиогномист оценила искренность слез Бузовой во время ссоры с Губерниевым

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Физиономист рассказала, были ли слезы Бузовой фальшивыми во время ссоры с Губерниевым.

Эмоции, которые проявила телеведущая Ольга Бузова во время конфликта с Дмитрием Губерниевым в эфире канала «Матч ТВ», являются искренними. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала физиономист Надежда Ковалева.

Как отметила специалист, у теледивы эмоциональный срыв «идет по нарастающей», а финальной точкой является попытка пристыдить обидчика:

— Ольгу очень сильно ранил прессинг со стороны Губерниева. Чувство обиды, возникшее после его вопроса в очень несдержанном и агрессивном тоне, вызвало естественную реакцию: слезы. Телеведущая просто не поняла, из-за чего Губерниев к ней так суров. А история про коньяк добила ее окончательно. И видно, как Ольга становится в защитную позу, а потом пытается пристыдить спортивного комментатора за то, что он намекнул на ее якобы алкогольную зависимость. Однако, как мы потом поняли, речь шла о цитате из книги, а не о попытке уличить Бузову в пагубной зависимости. Но Олю было не остановить уже. Это признак того, что она переживала все эти чувства на самом деле.

К тому же, как заметила эксперт, Бузова не обладает таким уровнем актерской игры, чтобы в одночасье несколько раз сменить «одну эмоцию на другую»:

— Сыграть такое не под силу даже профессиональным актерам. Да и для реализации такой «роли» нужно как минимум иметь сценарий. Но из этого видеофрагмента понятно, что участники конфликта действуют произвольно, без заранее прописанных сцен.

В заключение собеседница «ВМ» отметила, что по телеведущим самой программы, «истерически смеявшимся» во время словесной перепалки Бузовой и Губерниева, видно, что они не ожидали такого поворота.

В эфир одной из программ на «Матч ТВ» 14 июня была приглашена Ольга Бузова для обсуждения российской сборной, выступавшей на Евро-2020. На связь вышел Дмитрий Губерниев и задал певице шуточный вопрос про футбол и театр. Бузова не оценила юмора. А цитата комментатора из детской книги довела ее до слез. Спустя время комментатор принес свои извинения Бузовой и заявил, что не хотел ее оскорбить.