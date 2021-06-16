Директор фирмы продавал через интернет подделки стоматологических изделий

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Мужчина продавал через интернет фальсифицированные медицинские изделия для стоматологов. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮАО в среду, 16 июня.

Генеральный директор одной из фирм продавал через специально созданный сайт фальсифицированные стоматологические изделия. Данная информация поступила в правоохранительные органы, после чего специалисты осуществили проверочную закупку медицинских материалов на более чем 100 тысяч рублей.

После исследования полученного оборудования, было установлено, что все изделия являются подделками.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность директора фирмы, подозреваемого в продаже фальсифицированных товаров, добавил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.