Эпидемиолог оценил, может ли простуда спасти от COVID-19

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Заявление ученых Йельского университета о том, что простуда может защитить от коронавируса, не внушает доверия. Оно не подкреплено доказательствами и исследованиями. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эпидемиолог Эдуард Шунков.

По утверждению исследователей, провоцирующий простуду вирус запускает в организме иммунный ответ, который может предотвратить COVID-19. Они отметили, что это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения коронавируса.

— Что касается заявлений, что какие-то ученые что-то исследовали и открыли, без указанной конкретики не внушает никакого доверия. То, что коронавирус конкурирует в естественных условиях с вирусами, вызывающими острые респираторные вирусные инфекции, — это факт. Но он также входит в эту группу, — сказал эксперт.

По его словам, термин «простуда» с точки зрения медицины безграмотный. Есть несколько разных возбудителей, которые дают простуду.

— На что они ссылаются, что они имеют в виду? Говорить, что иммунитет, который был стимулирован после того, как организм перенес вирусную инфекцию, имеет место быть. Но не могу вспомнить ни одного конкретного исследования, что можно было бы с уверенностью сказать, что, переболев, например, аденовирусной инфекцией, ты будешь иметь защиту от коронавирусной инфекции, — добавил врач.

Он подчеркнул, что в заявлении специалистов много неточностей. Поэтому к нему нужно относиться скептически, пока не будут приведены конкретные доказательства и не будет уточнен метод проведения исследования.

— Чаще всего это происходит так: собираются статистические данные и не устанавливается причинно-следственная связь. Должны быть экспериментальные и наблюдательные группы, — заключил Шунков.