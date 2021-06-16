Проблемы мошенничества и экологии обсудили на открытии приемной «Движения Баженова»

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На открытии приемной «Движения Баженова» его руководитель Тимофей Баженов представил программу общественной организации и обсудил с экспертами актуальные вопросы в области телефонного мошенничества, экологии, медицины и образования.

Главной темой обсуждения стал рост телефонного жульничества и кибермошенничества. По словам Баженова, от телефонных аферистов и кибермошенников никто не застрахован.

— Проблема сейчас уже переросла масштаб правонарушения. Она превратилась в необъявленную войну против наших сограждан. Прежде всего против старшего поколения, беззащитного перед методами социальной манипуляции, — сказал Баженов, оценивая масштабы проблемы.

По данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет количество киберпреступлений в России увеличилось в 11 раз. Данные опроса ВЦИОМ это подтверждают. Каждый десятый россиянин пострадал от мошенников, а каждый второй — хотя бы раз получал звонки от преступников.

С января 2021 года «Движение Баженова» ведет работу не только в рамках борьбы с телефонным мошенничеством, но и по защите окружающей среды, популяризации доступного образования и созданию благоприятных условий для улучшения качества медицинских услуг.

Приемная организации открылась на проспекте Мира, дом 108, работает с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, в воскресенье прием возможен только по предварительной записи.