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17 июня известно в народе как Митрофан Навозник или Митрофанов день. Крестьяне по традиции в этот день просили ветер послать благодатные дожди. Церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

По народным поверьям считается, что на Митрофана Навозника нельзя наблюдать за своим отражением в воде, иначе можно потерять любовь. Кроме того, предки считали, что не рекомендуется смотреть даже в зеркало или окно. При этом можно было смотреть в собственные зеркала, где не отпечаталась чужая энергетика. Считается, что огород не принесет урожая, если в Митрофанов день пользоваться какими-либо удобрениями, кроме навоза. Наконец, при встрече со знакомыми не стоит обниматься, иначе нечистая сила может взять часть энергетики человека. Этот ритуал стоит заменить рукопожатием.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 17 июня, чтобы не потерять свою любовь

Приметы погоды в этот день гласят о том, что дождь, если уже начался, продлится еще два–три дня. Если радуга взойдет на востоке, то нужно ждать хорошую погоду, а если на западе — осадки.

17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Памятную дату учредила Генеральная ассамблея ООН в 1994 году. Мероприятия в этот день рекомендуется посвящать повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с последствиями засухи. Так, ежегодно этот процесс приводит к потерям в сельском хозяйстве на сумму 42 миллиарда долларов.

В этот день 60 лет назад советский танцовщик Рудольф Нуриев попросил предоставить ему политическое убежище во время гастролей в Париже. Вскоре после этого он стал мировой знаменитостью как член труппы Королевского балета в Лондоне. Кроме того, Нуриеву удалось стать главным хореографом парижской Гранд-опера с 1983 по 1989 год.

Автоматическая камера Polaroid была запатентована 17 июня 1970 года американским ученым-оптиком Эдвином Лэндом. Модель получила название SX 70 и попала на полки магазинов спустя два года. Устройство позволяло получить готовый снимок всего за минуту. Продажи камер позволили Polaroid попасть в список 50 самых успешных компаний США.

В этот день родились композитор Игорь Стравинский, участник Великой Отечественной войны Леонид Голиков, а также актриса Александра Захарова.

Именины отмечают Иван, Мария, Софья и Петр.