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Диетолог перечислила продукты, способные усилить иммунитет
Фото: Pixabay

Диетолог перечислила продукты, способные усилить иммунитет

Елена Фролова

Общество

Иммунитет приобрел особенно важное значение на фоне пандемии коронавируса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова объяснила, на какие продукты стоит обратить внимание в этот непростой период, чтобы помочь организму усилить защиту от вирусных заболеваний.

Лето считается сезоном свежих фруктов, овощей, ягод и зелени. Все это желательно включить в рацион питания в первую очередь, уверена эксперт.

— Данные продукты не просто обогащены витаминами. Они содержат антиоксиданты и пищевые волокна, способствующие здоровью кишечника. При этом давно известно, что здоровый кишечник обеспечивает иммунную защиту, — подчеркнула Дарья Русакова.

По ее словам, витамины активизируют иммунитет. Поэтому важно включить в свой рацион питания много сезонных овощей и фруктов, ягод, свежих салатов. Диетолог посоветовала помнить о белковой пище. Желательно употреблять нежирное мясо, рыбу, молочные и кисломолочные продукты, обеспечивающие иммунную систему необходимым белком, отмечает Nation News.

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