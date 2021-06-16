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Байден оценил обсуждение с Путиным вопросов о заключенных и кибербезопасности
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Байден оценил обсуждение с Путиным вопросов о заключенных и кибербезопасности

Анастасия Волоснова

Политика

Президент США Джо Байден заявил, что будет смотреть, даст ли результат обсуждение с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня, вопросов о заключенных и кибербезопасности. С соответствующим заявлением американский лидер выступил после переговоров.

Он уточнил, что будет следить, удалось ли им с Путиным разобраться в вопросах, которые обсуждались в ходе переговоров.

— Посмотрим, смогли ли мы поработать над тем, чтобы разобраться со всем, начиная от освобождения людей в российских тюрьмах, или нет. Посмотрим, есть ли у нас договоренности о кибербезопасности, которые начнут вносить порядок, — приводит РИА Новости слова Байдена.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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