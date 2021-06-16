Байден заявил, что у США и России появилась четкая база для выстраивания отношений

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У США и России появилась четкая база для выстраивания отношений и совместной работы. Об этом рассказал президент США Джо Байден после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня.

— Мы создали четкую базу относительно того, как мы собираемся работать с Россией, для отношений между РФ и США, — отметил Байден.

Он добавил, что впереди и США, и Россию ждет много работы, пишет РИА Новости.

Первые переговоры политических лидеров, которые проходили в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.