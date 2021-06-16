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Байден подарил Путину на саммите очки-авиаторы и статуэтку бизона
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Байден подарил Путину на саммите очки-авиаторы и статуэтку бизона

Анастасия Волоснова

Политика

Президент США Джо Байден подарил президенту России Владимиру Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы во время саммита в Женеве в среду, 16 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

В Белом доме пояснили, что бизон является символом силы, стойкости и единства, а также считается «одним из наиболее величественных» животных США.

Статуэтку бизона установили на постамент из вишневого дерева, что отсылает к истории, связанной с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, который, повредив в детстве вишневое дерево, не стал лгать об этом. В пресс-службе отметили, что данный знак показывает честность Вашингтона.

На постаменте выгравировали надпись «В честь встречи президента Байдена и президента Путина».

Кроме того, американский лидер подарил Путину очки-авиаторы, которые сделала на заказ известная фирма. Она также выпускает очки для летчиков, которые управляют военными самолетами США и НАТО, пишет ТАСС.

Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.

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