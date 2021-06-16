Песков дал оценку переговорам Путина и Байдена

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Переговоры президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения, — заявил он, передает РИА Новости.

В среду, 16 июня, в Женеве состоялся саммит Россия — США. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов. В общей сложности, включая перерыв, саммит с участием президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена на вилле Ла Гранж в Женеве продлился 4,5 часа.