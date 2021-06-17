Садовод раскрыла секрет, как вырастить манго в квартире

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В перечень экзотических растений, которые лучше всего подходят для выращивания в домашних условиях, ботаники включают манго. Оказывается, при подборе оптимального почвенного состава и соблюдении температурного режима этот сочный фрукт можно вырастить из небольшого семени даже в обычной квартире. Как правильно это сделать и какие условия необходимы для выращивания манго дома, «Вечерней Москве» рассказала профессиональный садовод Ольга Пушкарева.

По словам специалиста, для посадки фруктового деревца необходимо выбрать в магазине спелый плод:

— Отделяем мякоть манго и извлекаем из него косточку. Теперь нужно вскрыть скорлупу, чтобы достать из нее семечко. Сделать это можно с помощью кухонного ножа, но движения должны быть максимально аккуратными, чтобы не повредить ядро.

Далее «зерно» нужно погрузить в раствор марганцовки на десять минут. Такая обработка, по словам эксперта, защитит будущее растение от грибковых инфекций. Чтобы семечко проросло быстрее, его следует завернуть в смоченную водой марлю, любую мягкую ткань или салфетку.

— Заготовку отправляем в пластиковый контейнер с крышкой и убираем на три дня в теплое и темное место. Когда семечко пустит росток, то его надо сразу посадить в грунт, чтобы оно не засохло. Для посадки выбирайте горшки диаметром 13 сантиметров, с дренажными отверстиями. Большие емкости не подойдут, так как земля в них будет закисать, произойдет подгнивание корневой системы, — предупредила Пушкарева.

На дно горшка садовод рекомендует насыпать тонким слоем керамзит.Это субстрат, применяемый для укоренения черенков растений.

— Поверх керамзита накладываем питательный грунт, — дополнила собеседница «ВМ». — Далее проделываем отверстие в середине грунта и помещаем в него семечко корешком вниз, заглубляя его лишь наполовину. После чего землю необходимо увлажнить отстойной водой и создать для растения тепличку. Можно накрыть горшок обрезанной пластиковой бутылкой или пищевой пленкой.

Периодически тепличку необходимо проветривать и при необходимости умеренно увлажнять грунт.

— Как только росток начнет увеличиваться, — продолжила Пушкарева, — необходимо дольше проветривать растение, тем самым закаляя его. Не нужно спешить снимать тепличку, поскольку резкая смена влажности может быть губительной для растения. Через десять дней манго заметно подрастет и ему больше не понадобится укрытие. У растения прорастут стебель и листья.

Пушкарева отметила, что уход за деревом не требует особых усилий. Растение лучше расположить на солнечной стороне квартиры, поливать по мере необходимости и опрыскивать один раз в три дня.

— Домашнее манго начинает цвести и плодоносить только через шесть лет после прививки. С момента цветения до появления плодов проходит три месяца, — отметила специалист.

По словам эксперта, экзотический фрукт, выращенный дома, ничем не отличается от магазинного по вкусовым качествам.