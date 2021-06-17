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В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за Донбасса
Заседание Верховной Рады Украины девятого созыва / Фото: Официальный сайт Верховной Рады Украины

В Раде заявили об угрозе падения Киева из-за Донбасса

Полина Долганова

Политика

Провокация Украины в Донбассе с последующей военной операцией Киева может привести к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил член одной из парламентских фракций Олег Волошин.

По его словам, конфликту бы предшествовало наступление вооруженных сил Украины на Донецк.

Ответ Москвы при таких обстоятельствах заключался бы, скорее всего, в масштабной военной операции с высадкой в районе Одессы и, возможно, в ударе в направлении Киева.

— Это не исключено физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения еще остались у наших границ, — заявил Волошин в эфире телеканала NewsOne.

Он уточнил, что России хватит сил одержать победу в случае столкновения с Украиной.

Кроме того, политик назвал нынешнюю политику президента Украины Владимира Зеленского «несерьезной», потому как разговоры о завтрашнем входе русских танков в Киев лишь нагнетают обстановку.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину на русском языке во время беседы с иностранными журналистами.

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