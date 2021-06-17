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Германия выкупила секретные данные для борьбы с богачами
Фото: flickr.com/fdecomite

Германия выкупила секретные данные для борьбы с богачами

Полина Долганова

В мире

Немецкий министр финансов Олаф Шольц заказал закупку данных о гражданах страны, имеющих активы в Дубае. Так руководство Германии будет бороться с уклонением от уплаты налогов.

Минфин сообщил, что получил диск с данными в среду, 16 июня, и изучает его с целью вычислить тех, кто не платит налоги, и завести на них дела.

— Мы используем любые средства, чтобы найти налоговых уклонистов. С новым набором данных мы подсветили темные углы, в которых до сих пор от нас скрывались преступники, — сказал министр.

Переговоры о закупке данных ведутся еще с января, а сделка на неразглашаемую сумму была заключена месяцем позже, в феврале. До настоящего времени эта информация держалась в тайне.

Выкуп данных немецких неплательщиков предваряет парламентские выборы, которые пройдут в Германии 26 сентября. На них вице-канцлер Шольц будет претендовать на пост главы Правительства Германии, пишет Associated Press.

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