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Владимир Ефимов: Жители ТиНАО смогу пользоваться допинфраструктурой рядом со своими участками
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Владимир Ефимов: Жители ТиНАО смогу пользоваться допинфраструктурой рядом со своими участками

Василиса Чернявская 

Общество

Домовладельцы и правообладатели земли в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) могут заключить договоры на размещение объектов дополнительной инфраструктуры в границах особо охраняемых зеленых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Почти за четыре года город заключил с жителями ТиНАО 38 договоров на участки в границах особо охраняемых зеленых территорий, — сказал он. — Только с начала 2021 года было заключено 15 таких договоров.

На участках, граничащих с частными домовладениями, жители смогут разместить открытые спортивные, игровые или детские площадки, фонтаны, а также площадки для выгула и дрессировки собак.

— В последнее время мы фиксируем рост интереса у жителей Новой Москвы к этой возможности, что связано с переводом соответствующей услуги в электронный вид и активной разъяснительной работой с москвичами, — сообщил заммэра.

Заключить такой договор на срок не более 49 лет могут физические и юридические лица. Для этого им необходимо обратиться в департамент городского имущества за получением соответствующей госуслуги. Для удобства жителей сделать это можно онлайн в личном кабинете на портале mos.ru. От заявителя потребуются проект схемы размещения некапитальных объектов и согласие владельцев смежных земельных участков. Результатом госуслуги станет проект договора, который будет направлен в личный кабинет пользователя mos.ru. Подписать его необходимо электронной подписью. Вместе с договором гражданин получит ссылку на электронную форму заявления на бесплатное получение этой подписи. Инструкция о получении электронной подписи для юридических лиц опубликована на портале mos.ru.

— Размер платежей при заключении договора на размещение некапитальных объектов в ООЗТ зависит от площади, вида разрешенного использования и кадастровой стоимости земельного участка, уже находящегося в пользовании заявителя. При этом любое капитальное строительство, вырубка зеленых насаждений, как и другое влияние на природную среду, запрещены. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 3 до 150 тысяч рублей, а также снос незаконных объектов, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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