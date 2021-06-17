Наталья Сергунина рассказала о развитии волонтерского движения в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 125 тысяч добровольцев зарегистрировано в базе ресурсного центра поддержки волонтерства «Мосволонтер». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в четверг, 17 июня.

— Вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице. Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель: поддержать тех, кому в это непростое время нужны особое внимание и забота, — рассказала заммэра.

Основная часть добровольцев — люди до 30 лет, добавила Сергунина. Больше всего волонтеров среди работающих москвичей, затем идут студенты, а на третьем месте располагаются школьники.

Акция #МыВместе стала наиболее масштабной в рамках социального волонтерства. Она началась в конце марта 2020-го и продлилась год. Более 23 тысяч добровольцев доставляли продукты, лекарства и прочие необходимые вещи нуждающимся людям. Теперь это постоянной действующий клуб, в котором есть направление психологической помощи.

В конце прошлого года на базе ресурсного центра запустилась программа «Волонтеры культуры Москвы». Она позволит добровольцам превратить читальные залы в современные культурные пространства и реставрировать книжные фонды.

За семь лет существования «Мосволонтера» его партнерами стали более 1,4 тысячи учреждений города. В их число вошли НКО, учебные заведения и органы исполнительной власти столицы.

Подросткам от 14 до 18 лет необходимо разрешение родителей, чтобы стать волонтерами. Дети младше 14 лет могут заниматься волонтерством вместе с официальными представителями или в составе объединения школы, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.