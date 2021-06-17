Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач объяснил, как безопасно загорать в жару
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач объяснил, как безопасно загорать в жару

Михаил Алимов

Общество

Взрослым людям достаточно 15-20 минут на солнце, чтобы укрепить свое здоровье. Начинать лучше с 5 минут, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Солнце способствует выработке важного для организма витамина Д. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть, — отметил он.

Врач упомянул, что если вы находитесь на море, оставшееся время лучше провести под тентом.

Также специалист сообщил, что на солнце лучше находиться в вечерние или утренние часы, а не в самый жаркий период. Во время прогулок Тяжельников советует носить головные уборы и легкую одежду светлых оттенков, отмечает РИА Новости.

Читайте также:
загарсоветы экспертовврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте