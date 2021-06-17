Врач объяснил, как безопасно загорать в жару

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Взрослым людям достаточно 15-20 минут на солнце, чтобы укрепить свое здоровье. Начинать лучше с 5 минут, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Солнце способствует выработке важного для организма витамина Д. Поэтому бывать на солнце полезно. Главное не переборщить, чтобы не получить тепловой удар и не обгореть, — отметил он.

Врач упомянул, что если вы находитесь на море, оставшееся время лучше провести под тентом.

Также специалист сообщил, что на солнце лучше находиться в вечерние или утренние часы, а не в самый жаркий период. Во время прогулок Тяжельников советует носить головные уборы и легкую одежду светлых оттенков, отмечает РИА Новости.