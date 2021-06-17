Москвичам рассказали об оформлении станции «Кунцевская» БКЛ

Учения МЧС по тушению пожара в поезде на станции метроКунцевская / Фото: «Вечерняя Москва»

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Станцию «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) оформят в стилистике античной мозаичной технологии тераццо. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, поверхности полов, стен и потолков на станции будут имитировать античную мозаичную технологию тераццо в светло-сером оттенке. На потолках также появятся похожие на просветы в скалах глянцевые белые панели.

В качестве основного источника света на платформе и в павильоне оборудуют накладные цилиндрические светильники с рассеянным светом.

«Кунцевская» расположится между станциями «Терехово» и «Давыдково» на западном участке БКЛ.

Станционный комплекс будет проходить вдоль Рублевского шоссе между улицами Ивана Франко и Молдавской. Глубина заложения составит 28,85 метра.

Планируется, что станцию откроют уже в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов.