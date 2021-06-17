Станция «Университет дружбы народов» Троицкой линии готова более чем на 50 процентов

Строительство станции «Университет Дружбы Народов»/ Фото: Mos.ru

Россия, Москва, улица Академика Опарина Карта всех событий

Готовность станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии составляет уже 50 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Станция строится вдоль улицы Академика Опарина, на границе районов Обручевский и Коньково.

— В шаговой доступности от новой станции расположено несколько крупных столичных вузов. С открытием станции тысячи студентов смогут добираться до мест обучения на метро, реже используя наземный транспорт, — отметил Загрутдинов.

По его словам, на первом участке Троицкой линии, протяженность которого превышает 13 километров, в настоящее время строятся пять станций: «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри».

Так, ввод Троицкой линии, длина которой составит 40 километров, позволит разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Рафик Загрутдинов рассказал, что восемь станций метро планируют построить за пределами МКАД до 2024 года.