Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач-терапевт объяснила важность употребления воды в жару
Фото: Pixabay

Врач-терапевт объяснила важность употребления воды в жару

Елена Фролова

Общество

Как рассчитать количество воды, которое разрешено пить в день при жаркой погоде, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Согласно информации синоптиков, в предстоящие выходные, 19 и 20 июня, воздух в столице может прогреться выше 30 градусов по Цельсию. В субботу показания градусников могут варьироваться в пределах от 25 до 30 градусов выше ноля. А в воскресенье температура может превысить 30-градусные значения и добраться до отметки в 32 градуса. Таким образом в столичном мегаполисе может обновиться температурный рекорд для 20 июня. Самый высокий показатель для этого дня был зафиксирован в 1956 году. Он составил 31,1 градуса.

Чтобы легче пережить жаркую погоду, терапевт советует начинать день со стакана воды.

— Хорошей привычкой является употребление воды в утренние часы. Одного стакана вполне достаточно. Это нужно делать сразу после пробуждения, натощак, — подчеркнула Надежда Чернышова.

Желательно употреблять теплую жидкость, так как она легче усваивается. В жаркую погоду человеческий организм активно теряет воду через кожу. Это ему необходимо, чтобы быстрее охладиться. Поэтому важно сохранить баланс влаги в организме. Для этого нужно пить и брать с собой на прогулку или в поездку куда-либо бутылку воды, отмечает «Москва 24».

Чтобы рассчитать правильное количество воды, которую можно употреблять за день, нужно ориентироваться на самочувствие. Важно учитывать и такие факторы, как возраст, пол, масса тела и состояние здоровья.

Читайте также:
водажараздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте