Врач-терапевт объяснила важность употребления воды в жару

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Как рассчитать количество воды, которое разрешено пить в день при жаркой погоде, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Согласно информации синоптиков, в предстоящие выходные, 19 и 20 июня, воздух в столице может прогреться выше 30 градусов по Цельсию. В субботу показания градусников могут варьироваться в пределах от 25 до 30 градусов выше ноля. А в воскресенье температура может превысить 30-градусные значения и добраться до отметки в 32 градуса. Таким образом в столичном мегаполисе может обновиться температурный рекорд для 20 июня. Самый высокий показатель для этого дня был зафиксирован в 1956 году. Он составил 31,1 градуса.

Чтобы легче пережить жаркую погоду, терапевт советует начинать день со стакана воды.

— Хорошей привычкой является употребление воды в утренние часы. Одного стакана вполне достаточно. Это нужно делать сразу после пробуждения, натощак, — подчеркнула Надежда Чернышова.

Желательно употреблять теплую жидкость, так как она легче усваивается. В жаркую погоду человеческий организм активно теряет воду через кожу. Это ему необходимо, чтобы быстрее охладиться. Поэтому важно сохранить баланс влаги в организме. Для этого нужно пить и брать с собой на прогулку или в поездку куда-либо бутылку воды, отмечает «Москва 24».

Чтобы рассчитать правильное количество воды, которую можно употреблять за день, нужно ориентироваться на самочувствие. Важно учитывать и такие факторы, как возраст, пол, масса тела и состояние здоровья.