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«Кантиль»: ботаники обнаружили новый орган у растений
Фото из исследования: Gookin, Assmann

«Кантиль»: ботаники обнаружили новый орган у растений

Михаил Алимов

Общество

Американские ботаники выяснили, что у растений есть еще один орган. Они назвали его «кантиль» — от английского слова cantilever, которое означает горизонтальную балку, выступающую из здания и закрепленную одним концом.

Ученые Тимоти Гукин и Сара Ассманн изучили резуховидку Таля. Это растение семейства капустных. Они выяснили, что при задержке цветения резуховидка отращивает новый орган, который выступает из основного ствола растения практически перпендикулярно. Первоначально они приняли «кантиль» за мутацию или последствие болезни, но после многолетних наблюдений смогли точно установить, что это действительно полноценный орган.

Сигналом, дававшим понять растению, что цветение задерживается, стала большая продолжительность светлого времени суток, поэтому в лаборатории с искусственным светом ученым понадобились долгие наблюдения, чтобы заметить закономерность в своем исследовании, опубликованном в журнале «Development».

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